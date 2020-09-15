В Светлогорске спасатели объявили о завершении сезона

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Светлогорске во вторник, 15 сентября, спасатели завершают сезон. Информация об этом размещена в группе местной администрации «ВКонтакте».

Семь муниципальных спасательных постов функционировали на побережье Балтийского моря в границах Светлогорского городского округа с 1 июня. Ежедневно дежурил 21 спасатель.

«С начала сезона 2020 года они спасли от утопления 12 человек, из которых 7 – дети. Вернули на берег мужчину, которого унесло в море на надувном матрасе. За различной медицинской помощью к спасателям обращались 75 раз, в четырех случаях пострадавшим была вызвана «Скорая помощь».