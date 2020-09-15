В аэропорту «Храброво» из-за угрозы пассажирам проверяют прилетевший из Санкт-Петербурга самолет

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В калининградском аэропорту «Храброво» из-за анонимного сообщения об угрозе пассажирам проверяют самолет, прибывший из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия».

«Рейс SU6329 совершил штатную посадку в 17:44. Во время выполнения рейса в аэропорт вылета Санкт-Петербурга поступило анонимное сообщение с неконкретной угрозой нарушения целостности воздушного судна и причинения вреда здоровью пассажиров ряда рейсов, выполняемых из аэропорта Пулково, в том числе и рейса авиакомпании «Россия», который подлетал к Калининграду», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Отмечается, что службы аэропорта были незамедлительно проинформированы об этой ситуации.

«Пассажиры получат багаж и отправятся домой. Самолет проверят и подготовят к выполнению обратного рейса с новыми пассажирами», - отметили в авиакомпании.