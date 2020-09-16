Власти назвали улицы в Центральном районе, на которых в среду отключат горячую воду

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в среду, 16 сентября, больше 50 улиц в Центральном районе останутся с 06.00 до 18.00 горячего водоснабжения.

Список улиц, опубликованный мэрией Калининграда:

ул. Желябова,

пер. Желябова,

Калужская,

пер. Калужский,

Мусоргского,

Нарвская,

пер.Нарвский,

Советский пр. с №1-39; 40-82;

Памяти павших в Афганистане,

Генерала Озерова,

Уральская,

Репина,

Москвина,

Чайковского,

Кирова,

Димитрова,

Гайдара с №1-43; №4а; 4б,

Сафронова,

Серафимовича,

Алябьева,

К.Маркса, №17; 65,

Леонова с №1-25, с №4-32;

Комсомольская, №4-36; с №7-27;

Каштановая аллея, №16; 56-58; 3а;

Яналова, №3

Зоологическая,

пер.Зоологический,

Шиллера,

Брамса,

Генделя,4-6; 5;

Пацаева, №15-21

Красная, с №11-39; 26-40;

Пугачева,

Офицерская,

ул. Дм. Донского,

Пушкина,

Радищева,

Разина,

М. Расковой,

пр. Победы, 24,

Огарёва,

Косогорная,

Вагоностроительная,

Каменная,

Колоскова,

Свободная,

пер.Советский,

Гостиная,

пр.Мира,

Кронштадская,

Носова,

Ушакова с ,№2-4; 7-9;

Ушинского №1,

Театральная.

В администрации Калининграда отметили, что это «вынужденное внеплановое отключение горячей воды, необходимое для бесперебойной работы системы в зимний период».