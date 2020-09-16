Власти назвали улицы в Центральном районе, на которых в среду отключат горячую воду

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Фото: Александр КАТЕРУША
В Калининграде в среду, 16 сентября, больше 50 улиц в Центральном районе останутся с 06.00 до 18.00 горячего водоснабжения.
Список улиц, опубликованный мэрией Калининграда:
ул. Желябова,
пер. Желябова,
Калужская,
пер. Калужский,
Мусоргского,
Нарвская,
пер.Нарвский,
Советский пр. с №1-39; 40-82;
Памяти павших в Афганистане,
Генерала Озерова,
Уральская,
Репина,
Москвина,
Чайковского,
Кирова,
Димитрова,
Гайдара с №1-43; №4а; 4б,
Сафронова,
Серафимовича,
Алябьева,
К.Маркса, №17; 65,
Леонова с №1-25, с №4-32;
Комсомольская, №4-36; с №7-27;
Каштановая аллея, №16; 56-58; 3а;
Яналова, №3
Зоологическая,
пер.Зоологический,
Шиллера,
Брамса,
Генделя,4-6; 5;
Пацаева, №15-21
Красная, с №11-39; 26-40;
Пугачева,
Офицерская,
ул. Дм. Донского,
Пушкина,
Радищева,
Разина,
М. Расковой,
пр. Победы, 24,
Огарёва,
Косогорная,
Вагоностроительная,
Каменная,
Колоскова,
Свободная,
пер.Советский,
Гостиная,
пр.Мира,
Кронштадская,
Носова,
Ушакова с ,№2-4; 7-9;
Ушинского №1,
Театральная.
В администрации Калининграда отметили, что это «вынужденное внеплановое отключение горячей воды, необходимое для бесперебойной работы системы в зимний период».