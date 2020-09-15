На окраине Зеленоградска открыли паркинг для туристических автобусов

. Фото: Администрация Зеленоградска

На въезде в Зеленоградск обустроили новую стоянку для автобусов. Как сообщает местная администрация, заезд на парковку организовали в районе АЗС на улице Железнодорожной.

Стоимость проекта составила более 3,7 млн рублей.

«Парковка на въезде в Зеленоградск улучшит транспортную ситуацию в городе, создаст более комфортные условия для водителей туристических автобусов, в том числе следующих транзитом. Высадив пассажиров, например, в центре города, водителям больше не нужно тратить время на поиск места для стоянки – решение уже есть», - отметил замглавы администрации Зеленоградского округа Георгий Попшой.

Паркинг вмещает до 10 автобусов.