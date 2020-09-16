В Калининграде мужчина попал в ДТП на угнанном грузовике

У жителя Гурьевского района угнали рефрижератор Nissan Cabstar. Пропажу он обнаружил на улице Совхозной в поселке Невское. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, позднее автомобиль со следами ДТП был обнаружен в Калининграде.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель областного центра, он был доставлен в полицию», - отметили в пресс-службе.

Выяснилось, что угонщик проник в чужую машину через незапертую водительскую дверь, обнаружил внутри ключи и решил покататься по ночному Калининграду. На улице Румянцева он врезался в дерево, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело.