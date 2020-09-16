В этом году в Калининградской области возбудили 67 уголовных дел за коррупционные преступления

Дмитрий Бочаров. Фото: Александр КАТЕРУША

Статистика по преступлениям, связанным с коррупцией в Калининградской области год от года находится на одном уровне. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал Дмитрий Бочаров, руководитель Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Калининградской области.

- В этом году возбудили 67 уголовных дел. Плюс-минус у нас одинаковая статистика из года в год. Разные составы преступления: присвоение, коммерческий подкуп. За дачу взятки люди тоже, конечно, привлекаются. Эта работа идет активно. У нас серьезное дело – дача взятки в сумме 15 млн рублей министру экологии Калининградской области. Проведена совместная работа с ФСБ, правительством области, - сказал Дмитрий Бочаров.

По его словам министр регионального правительства участвовал в оперативном эксперименте.

- Ему пытались дать взятку за продление договора аренды лесного участка, - отметил Дмитрий Бочаров и уточнил, что это наиболее крупная взятка по региону на данный момент.