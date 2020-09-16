Ученик школы №44, учитель и 6-летний ребенок: у кого в Калининградской области обнаружили COVID-19

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За минувшие сутки в Калининградской области подтвердились еще 32 случая заражения коронавирусом. У 18 заболевание протекает в форме ОРВИ, у пятерых диагностирована пневмония.
Среди инфицированных - двое детей: учащийся школы №44 Калининграда и ребенок 6 лет, не посещавший садик. У обоих COVID-19 подтвердился после контакта с заболевшими родственниками.
Кроме того, за сутки коронавирусом заразились:
- медицинский работник (в отпуске);
- девять пенсионеров;
- семеро неработающих (в том числе один по контакту в семье);
- учитель хореографии;
- администратор магазина;
- индивидуальный предприниматель (авторемонт);
- юрист;
- Эксперт строительного контроля;
- три работника;
- сотрудник правоохранительных органов;
- семейная пара вернувшаяся из Крыма;
- два сотрудника реабилитационного центра
По состоянию на 16 сентября 2020 года в Калининградской области суммарно выявлено 3 842 случая заражения (с начала пандемии).