Ученик школы №44, учитель и 6-летний ребенок: у кого в Калининградской области обнаружили COVID-19

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Калининградской области подтвердились еще 32 случая заражения коронавирусом. У 18 заболевание протекает в форме ОРВИ, у пятерых диагностирована пневмония.

Среди инфицированных - двое детей: учащийся школы №44 Калининграда и ребенок 6 лет, не посещавший садик. У обоих COVID-19 подтвердился после контакта с заболевшими родственниками.

Кроме того, за сутки коронавирусом заразились:

- медицинский работник (в отпуске);

- девять пенсионеров;

- семеро неработающих (в том числе один по контакту в семье);

- учитель хореографии;

- администратор магазина;

- индивидуальный предприниматель (авторемонт);

- юрист;

- Эксперт строительного контроля;

- три работника;

- сотрудник правоохранительных органов;

- семейная пара вернувшаяся из Крыма;

- два сотрудника реабилитационного центра

По состоянию на 16 сентября 2020 года в Калининградской области суммарно выявлено 3 842 случая заражения (с начала пандемии).