В мэрии рассказали, какие улицы Калининграда в среду останутся без света и воды

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в среду, 16 сентября, для проведения ремонтных работ на сетях и в подстанциях запланировано несколько отключений от энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, до 18.00 отключат от электричества дома по ул. Ленинградская 9, 9а, 12, ул. Л. Голикова 15, 16, 22-26, ул. Верхнеозерная 19, 21а, 21б, 21в, ул. Марш. Борзова 92а и ул. Осенняя 21.

От холодной воды до 17.00 отключен дом по ул. ул. Нарвская 1–31. Там идет ремонт водовода.

С 10.00 до 17.00 холодной воды нет в домах по ул. Трудовая 5-35,14-38, 42-44, ул. Химическая 19-21 – там отремонтируют сеть.