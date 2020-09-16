В Калининграде побит температурный рекорд, державшийся 73 года

. Фото: Александр Подгорчук

15 сентября 2020 года стало в Калининграде самым жарким в истории метеонаблюдений. Вчера синоптики зафиксировали в городе температуру +26,8 градуса. Таким образом, был побит суточный рекорд, который держался с 1947 года - в тот день 15 сентября на термометрах было +25,9.

В среду тоже ожидается теплая погода. Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует до +26 градусов, но установить новый рекорд получится вряд ли. Для даты 16 сентября планка держится на отметки +27,6 градуса и тоже принадлежит 1947 году. Ну, а абсолютный рекорд сентября в Калининграде равен +33,8 градуса - так жарко у нас было 1 сентября 2020 года.