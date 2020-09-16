На востоке Калининградской области 17 сентября возможны перерывы в трансляции цифрового ТВ

На четверг, 17 сентября, на цифровом передатчике в поселке Веселовка Черняховского округа запланировано временное отключение технических средств вещания.

Как сообщили в региональном министерстве цифровых технологий и связи, это связано с плановой установкой резервного насоса в систему охлаждения цифрового оборудования.

«Работы продлятся с 9:00 до 18:00. В этот период возможны перерывы в трансляции десяти телеканалов первого мультиплекса цифрового вещания», - отметили в региональном правительстве.