В Калининграде на улице Балтийской задержали вора, который подбирал ключи к замкам

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде на улице Балтийской в одном из домов неизвестный мужчина пытался проникнуть в квартиру. Сообщение об этом получили сотрудники вневедомственной охраны.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали злоумышленника. Выяснилось, что он, подбирая ключи, пытался проникнуть в квартиру, чтобы вынести из нее ценности.

«При себе у задержанного были обнаружены плоскогубцы, перчатки, бахилы и три отвертки. Задержанным оказался 41-летний трижды судимый местный житель», - сообщили в Росгвардии.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Подозреваемый доставлен в полицию.