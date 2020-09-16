В Калининграде у пенсионера украли электросамокат

В полицию Калининграда обратился горожанин, который сообщил о похищении своего электросамоката стоимостью 25 тысяч рублей.

Выяснилось, что 63-летний пенсионер прибыл на тренировку в спортивно-оздоровительный центр и оставил свое транспортное средство в фойе. Откуда самокат и угнал некий молодчик, действовавший, по словам представителей персонала спортцентра, «уверенно и быстро».

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, подозреваемого удалось задержать. Свою добычу вор к тому моменту уже продал и теперь со спокойной душой готовится к отсидке – ему грозит до 5 лет лишения свободы.