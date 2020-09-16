Кропоткин - о подорожании проезда в Калининграде: Нам тоже хотелось бы понять, почему разница в три рубля

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Предстоящее подорожание проезда в общественном транспорте Калининграда сегодня прокомментировал председатель городского совета Андрей Кропоткин. Напомним, с 1 октября билеты в автобусах, трамваях и троллейбусах будут стоить 28 рублей, в маршрутках — 30. При этом, при оплате картой «Волна Балтики» проезд обойдется на три рубля дешевле.

- Нам тоже хотелось бы понять, почему разница в три рубля. К сожалению, до нас эту систему тоже пока не сильно довели, - заметил Андрей Кропоткин. - Очевидно, это стимуляция, чтобы калининградцы покупали карточки. Думаю, что стимулировать обязательно надо, и с экономической точки зрения это вполне нормально. Тем, кто ездит на общественном транспорте постоянно, мне кажется, покупать карточку будет намного экономически выгоднее.