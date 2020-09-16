Калининградка помогла возлюбленному расчленить тело убитого им человека

В конце марта этого года на одном из пустырей в городе Неман прохожие наткнулись на изуродованное тело мужчины. В погибшем позже опознали 34-летнего местного жителя. У него были отрезаны конечности, а в области шеи зияла коло-резаная рана, которая, по заключению судмедэкспертов, и стала причиной смерти. По факту убийства региональное Управление СКР возбудило уголовное дело.

По ходу расследования правоохранители установили личность возможного убийцы – обвинение предъявили неманчанину – ровеснику погибшего. Выяснилось, что вечером 23 февраля в квартире по улице Красноармейской приятели вместе пьянствовали, поссорились и хозяин квартиры ударил гостя ножом в горло.

Все это, как полагает следствие, произошло на глазах у сожительницы поножовщика. Однако 35-летняя женщина не побежала в полицию, напротив - помогла своему «гражданскому мужу» расчленить труп и спрятать его на пустыре. И вот теперь Советский межрайонный следственный отдел объявил о завершении расследования и передаче в суд уголовного дела по статье УК РФ «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления». Сообщнице убийцы грозит лишение свободы на срок до 2 лет.