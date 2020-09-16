Следствие назвало виновного в гибели сантехника под Калининградом

Гурьевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Калининградской области назвал возможного виновника трагедии в Полесске, где человека насмерть завалило землей в траншее.

Днем 10 августа МУП «Полесское ЖЭУ» при помощи экскаватора прокладывало траншею в райцентре. Ответственным за обеспечение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении указанных работ являлся мастер по обслуживанию водопроводных сетей и сооружений. Во время рытья произошел обвал грунта, и находившийся в этот момент в траншее 56-летний слесарь-сантехник оказался погребен заживо. Пока его откапывали, мужчина задохнулся.

- Как полагает следствие, произошедшее стало возможным, поскольку подозреваемый допустил нахождение работника в непосредственной близости от экскаватора – в радиусе менее 5 метров, - объяснила старший помощник руководителя СУ СКР Наталья Гацко. - В настоящее время по уголовному делу допрашиваются свидетели, изъята необходимая техническая и иная документация, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.

Максимальная санкция части 2 статьи 143 УК РФ, по признакам которой возбуждено уголовное дело – лишение свободы сроком до 4 лет.