Автоледи ответит за сломанную голень водителя «Форда»

В июле прошлого года на трассе Романово - Калининград 33-летняя автоледи на «Ауди», проезжая нерегулируемый перекресток, не уступила дорогу «Фольксвагену» под управлением 39-летнего водителя. Тот выполнял поврот налево с равнозначной дороги. В результате, естественно, проищзошло столкновение, и «аудюху» отбросило на стоявший перед перекрестком встречный «Форд». Сидевший за его рулем 37-летний мужчина был тут уже совсем ни при чем, но в итоге загремел в больницу с закрытым переломом берцовой кости.

И вот «награда» нашла героя – то бишь, героиню. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении виновницы ДТП возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Даме грозит до 2 лет «зоны».