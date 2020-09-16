Впервые за постсоветский период: Под Калининградом спустили на воду траулер, построенный по полному циклу

. Фото: Правительство Калининградской области

Спуск на воду малого рыболовнго траулера «Всеслав» состоялся сегодня в Светлом. Как сообщает пресс-служба правительства области, это первое за постсоветский период судно, построенное по полному технологическому циклу. Общий объем наливных танков составляет 200 кубометров, это в три-четыре раза превышает вместимость переоборудованных рыболовных траулеров. Проектом предусмотрен вылов до тысячи тонн рыбы в месяц. Судно построено по заказу группы компаний «Марфиш» и предназначено для вылова мелкосельдевых видов рыб в бассейне Балтийского моря. Может использоваться на Черном и Каспийском морях.

Открывая церемонию, губернатор Антон Алиханов отметил быстрое развитие рыбохозяйственной отрасли: произошло увеличении объема квот на вылов, калининградские переработчики вышли на российский рынок и теперь снабжают другие регионы, начала работать региональная программа по субсидированию 30% в части затрат на строительство флота. По словам заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Петра Савчука, программа Калининградской области дала стимул для появления федеральной программы.