Ветер до 17 м/с: В четверг Калининград накроет холодный циклон «Тимона»

. Фото: Александр Подгорчук

Калининградская область вот-вот попадет под влияние циклона «Тимона», которые надвигается на нас с севера. Как сообщает портал meteovesti.ru, в четверг, 17 сентября, в тылу этого вихря с северо-запада начнет поступать холодный воздух. Температура днем не превысит +15 градусов - небывалый контраст на фоне сегодняшней летней погоды.

Приближение «Тимоны» мы заметим уже ночью. В районе 2 часов начнется дождь, который будет поливать до самого утра. В четверг существенные осадки не прогнозируются, зато усилится ветер. Как сообщает областное Управление МЧС, скорость в порывах составит 17 метров в секунду.