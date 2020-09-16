Аномалия в Калининграде: случаев нападения клещей уже больше, чем заражений COVID-19

Пока мы с тревогой наблюдаем за сводками по COVID-19, Роспотребнадзор публикует не менее пугающие цифры. За неделю с 7 по 13 сентября от укусов клещей в Калининградской области пострадали 242 человека, включая 58 детей. Для сравнения, коронавирусом за эти же семь дней заразился 201 человек.

Всего с начала сезона от присасывания клещей пострадали 4845 жителей области, в том числе 2921 детей. По итогам восьми месяцев зарегистрировано уже 27 случаев заболевания боррелиозом и четыре случая клещевого энцефалита.

- Осеняя активизация клещей в 2020 году наступила в третьей декаде августа. Когда она завершится, станет известно в ходе наблюдений, - рассказал выпускник-биолог БФУ имени Канта Евгений Волчев. Например, в прошлом году пик активности (осенняя активность) клещей завершился в конце октября. Важно отметить, что этой осенью лесных клещей больше, чем в прошлом году. Средняя численность по моим наблюдениям составляет 20-25 особей на флаго-час (количество клещей, которое собирается в течение одного часа на ткань). Это высокий показатель. В прошлом году было около 12-15 особей на флаго-час. Также по итогам мониторинга животных — собак, кошек, коз — можно смело утверждать, что активность клещей значительно возросла.