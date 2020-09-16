Горячее питание оказалось холодным: Роспотребнадзор раскритиковал школьное питание в Калининграде

- Нужно, чтобы блюда, к приходу учащихся, были необходимой температуры, - сказала Елена Бабура. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

В среду, 16 сентября, главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура посетила калининградскую школу №31, чтобы проверить, как там организовано горячее питание. Парадокс, но оказалось, что горячее питание дети получают в остывшем виде.

- По результатам выезда организаторам питания рекомендовано изменить режим сервировки столов, чтобы блюда, к приходу учащихся, были необходимой температуры, - сказала руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

Также она отметила, что нужно предусмотреть одноразовую упаковку для тех блюд, которые дети забирают с собой. Например, фрукты или выпечку.

«Во время завтрака или обеда рекомендовано демонстрировать специальные видео и аудиоматериалы, в доступной форме объясняющие, что же такое здоровое питание», - заключила Елена Бабура.

Напомним, со 2 сентября боле 50 тысяч учеников начальной школы в Калининградской области (1-4 классы) получают бесплатное горячее питание: в первую смену это завтрак, во вторую – обед.