Калининградка перевела мошенникам почти 6 миллионов рублей

Все было, как обычно: на мобильный телефон жительницы Калининграда поступил звонок от женщины, представившейся сотрудницей службы безопасности банка. Мол, совершено покушение на банковский счет клиентки, принимаются все необходимые меры, чтобы выявить мошенников. По ходу разговора «сотрудница» ловко выведала, в каких банках горожанка хранит свои сбережения. И убедила собеседницу, что лучше будет снять деньги со всех счетов и перевести их на созданный «безопасный счет».

- Потерпевшая послушно закрыла все свои вклады, после чего в течение двух дней через банкоматы переводила наличные на указанные мошенницей номера мобильных телефонов, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Общая сумма переведенных средств составила 5 миллионов 918 тысяч рублей. Мнимая сотрудница службы безопасности неоднократно повторяла, что о проводимых операциях женщина ни в коем случае не должна рассказывать посторонним, в том числе и сотрудникам банков, в которых она закрывала счета. Для убедительности даже отправила по мессенджеру фальшивую банковскую выписку о состоянии нового «безопасного» счета»

Финал оказался закономерным. Получив последний перевод, злоумышленница пообещала связаться с калининградской на следующий день и сказать, когда будет можно посетить отделение банка и забрать деньги. После чего на связь больше не выходила. Сообразив, что ее обманули, горожанка отправилась просить помощи у полиции. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемых.