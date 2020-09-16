В Калининграде на золоотвале на улице Ялтинской высадят более тысячи сосен

Золоотвал на ул. Ялтинской. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на золоотвале бывшей «Дариты» высадят более тысячи черных сосен. Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, это будут компенсационные посадки вместо тех деревьев, что убирает «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» для строительства Северного обхода города.

«1065 саженцев горной сосны, возрастом не менее 12 лет и высотой 2.5 метров, появятся на золоотвале. Выбор породы в пользу черной сосны был сделан не случайно: зола раскисляет почву, это дерево хорошо растет на такой земле», - отметили в пресс-службе.

С проектом озеленения можно ознакомиться здесь.