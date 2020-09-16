В Правдинском районе откопали потешную пушку

Потешная пушка, найденная в Калининградской области Фото: Форум копателей Калининграда

В Правдинском районе Калининградской области найдена необычная пушка. По словам автора находки, калининградца Дмитрия Давыдова, опубликовавшего ее фотографии на форуме копателей Калининграда, весит пушка совсем немного, но вполне боеспособна.

- Тяжелая. Около килограмма. Толстостенная, - дает он краткую характеристику. - Кто-то забавлялся в свое время. Может, салюты пускали. Плохо, что лафета нет. Вот бы увидеть, как она выглядела целая.

В комментариях предположили, что пушку могли использовать как часовой бой.

- Похожа на сигнальную, - написал один из комментаторов. - Был механизм с линзами, поджигающими запал в полдень. Видел в немецком музее.