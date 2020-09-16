«Укусили сына за спину»: калининградка пожаловалась на тараканов в городском автобусе

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Необычный случай описала калининградка Влада В. на платформе «Яндекс. Район». Жительница нашего города возмутилась, что во время проезда в городском автобусе №8 ее сына укусил… таракан.

- Сели на последний ряд, и сына за спину укусил таракан! - написала Влада. - Он сказал что почувствовал укол, видимо, спиной придавил его, а майка короткая, в брюки не заправлена. Когда подняли сидение, там было все усыпано мусором, видно, что никто никогда эти сидения не чистит, ну, и увидели штук 10 тараканов разбегающихся в разные стороны по другим сиденьям! - рассказала женщина.

Возмущения по поводу состояния общественного транспорта поддержали и другие пользователи.

- Никогда не сажусь в этот автобус, посмотрите в каком состоянии сиденья! Фууу....,- ответила в комментариях калининградка Светлана

Но самый большой спор развернулся вокруг того, кусаются ли вообще тараканы. На это автор поста напомнила, что гораздо важнее сам факт состояния автобуса.

- Извините, сфотографировать не успела, они очень быстро бегают. Бывает же что мухи, пчелы залетают в салон, но что там тараканы - даже в голову не могло прийти! - написала Влада.