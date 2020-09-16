В Светлогорске на месте лифта построят 5-этажный гостинично-ресторанный комплекс

- Этот вариант – пример современной архитектуры, – сказал Вячеслав Генне. Фото: Правительство Калининградской области

На прошедшем в региональном правительстве заседании архитектурно-градостроительного совета эксперты рассмотрели варианты концепций «реконструкции лифтового подъемника под гостинично-ресторанный комплекс с интегрированной общественной функцией» в Светлогорске.

Как сообщает пресс-служба правительства, в итоге был выбран вариант «с наименьшей этажностью»

- Это вариант, представляющий собой здание в пять этажей с панорамным лифтом, холлами общего пользования на верхнем и нижнем уровнях, стеклянным переходом над склоном, эксплуатируемой кровлей с бассейном, террасами для отдыха, смотровой площадкой и открытым амфитеатром, - отметили в пресс-службе.

«Этот вариант – пример современной архитектуры, у нее есть большой потенциал, связанный с формообразованием. Здесь хорошие попытки реализовать панорамное остекление, эксплуатируемая кровля, светлые тона фасадов, которых нам крайне не хватает, особенно в Светлогорске. Это один из красивейших спусков, но с семидесятых готов в эту территорию не инвестировали, сейчас она в запущенном состоянии. Её нужно восстанавливать», – приводит пресс-служба слова советника губернатора Вячеслава Генне.

Эксперты поддержали вариант концепции. Следующий этап – доработка проекта с учетом рекомендаций.