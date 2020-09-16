В Калининграде на ул. Красной построили новый детский сад на 450 мест

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на улице Красной построили новый корпус начальной школы-детского сада №72. Разрешение на ввод его в эксплуатацию выдали 15 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, корпус на 450 человек построен во внутреннем дворе действующего образовательного учреждения № 72.

В здании детсада сформируют 15 групп по 30 человек от 3 до 7 лет. «В проекте предусмотрено все необходимое для передвижения маломобильных групп населения по зданию и прилегающей территории. Для бесперебойного обеспечения здания ресурсами построены трансформаторная подстанция и автономная газовая котельная, работающая без присутствия постоянного обслуживающего персонала», - отметили в мэрии.

В ближайшее время садик примет своих воспитанников.

Строительство нового корпуса начальной школы-детского сада № 72 осуществлялось на условиях софинансирования из городского и вышестоящих бюджетов.