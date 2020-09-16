В Калининграде в Ботаническом саду зацвел редкий краснокнижный крокус

Крокус прекрасный.
Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта
В Калининграде в Ботаническом саду БФУ им. И. Канта зацвел редкий цветок – крокус прекрасный. Как сообщает пресс-служба университета, это растение занесено в Красную книгу России.
«Цвет лепестков крокуса прекрасного варьируется от белого до нежно-лилового и голубого, а вдоль каждого лепестка проходят три продольные жилки», - отметили в пресс-службе.
Этот крокус произрастает на территории Турции, на Балканах, в Северном Иране, Центральной Азии.
В России же его можно встретить на высокогорьях Кавказа и Крымских гор.