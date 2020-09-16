Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Дом. Семья

В Калининграде в Ботаническом саду зацвел редкий краснокнижный крокус

Для нашего региона это уникальное растение
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
КомментироватьОставить комментарий
Крокус прекрасный.

Крокус прекрасный.

Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В Калининграде в Ботаническом саду БФУ им. И. Канта зацвел редкий цветок – крокус прекрасный. Как сообщает пресс-служба университета, это растение занесено в Красную книгу России.

«Цвет лепестков крокуса прекрасного варьируется от белого до нежно-лилового и голубого, а вдоль каждого лепестка проходят три продольные жилки», - отметили в пресс-службе.

Этот крокус произрастает на территории Турции, на Балканах, в Северном Иране, Центральной Азии.

В России же его можно встретить на высокогорьях Кавказа и Крымских гор.

Живой уголок