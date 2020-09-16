В суде Гурьевска рассмотрят дело «громко лающей собаки»

В Гурьевском районом суде на 24 сентября назначено судебное заседание по уголовному делу в отношении двух братьев, которые избили знакомого из-за лая его собаки.

- По версии следствия, в ночь на 24 января 2020 года обвиняемые вместе с потерпевшим ехали на автомобиле из Правдинска в направлении Калининграда, - говорится в пресс-релизе Калининградского областного суда. - В дороге между молодыми людьми произошел конфликт из-за собаки потерпевшего, которая также находилась в салоне и громко лаяла, рычала, мешала управлять автомобилем. В поселке Луговое Гурьевского городского округа один из братьев, находившийся за рулем, остановил автомобиль. Обвиняемые вытащили потерпевшего на улицу и нанесли ему не менее семи ударов ногами по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью.

Действия обвиняемых следствием квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц.

О судьбе громко лающей собаки не сообщается.