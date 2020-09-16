Спасли 17 жизней: в Балтийске завершился купальный сезон

Лучших спасателей Балтийска наградили и поблагодарили за работу. Фото: "Вестник Балтийска"

В Балтийском городском округе завершился купальный сезон. В среду спасатели муниципалитета покинули свои посты.

- В этом году ни один человек не утонул на территории городского пляжа, - сообщает газета «Вестник Балтийска». - Всего за купальный сезон погибли двое приезжих – они купались в не предназначенных для этого местах. Спасти удалось 17 человек, шестеро из них – дети. При этом спасатели обслуживали не только городской пляж, но и оказывали помощь на побережье вплоть до 10-го километра.

Спасатели минувшим летом занимали три поста: на центральном пляже Балтийска, в районе Гвардейского бульвара и недалеко от памятника Елизавете.

- Всего в штате работали 18 спасателей, доктор, 4 наблюдателя и начальник спасательной станции. Зона их ответственности – около 2,5 километров, - пишет газета. - Во время купального сезона спасатели не только оказывали помощь утопающим, но и проводили профилактические беседы с отдыхающими, разыскивали потерявшихся на пляже детей, оповещали о запрете купания и необходимости соблюдения правил поведения на воде.

Как спасали тонущих детей в Балтийске – читайте здесь.