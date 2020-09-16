Запрет не остановил: На Куршской косе мужчина написал имя возлюбленной на песке заповедной дюны

Инспектор говорит, что нельзя дюну "мучить", а пылкий влюбленный все пишет и пишет. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Директор национального парка "Куршская коса" Анатолий Калина в «Фейсбуке» не без горечи заметил: «Хорошая погода способствует росту числу нарушений».

- За минувшую неделю госинспекцией возбуждено уже 30 административных дел, - подвел итоги контроля за поведением отдыхающих директор нацпарка.

Больше всего нарушений связано с тем, что гости парка находятся в особо охраняемой и заповедной зонах без разрешения дирекции. Восемь грибников попались за сбор белых в запрещенных местах.

Но был нарушитель, который затмил всех своим упорством.

- Антигероем недели, безусловно, является нарушитель, спешивший дописать на заповедной дюне имя своей возлюбленной на глазах у госинспектора, - отметил Анатолий Калина.

Калининградцы, глядя на фотографию с антигероем, теперь гадают – что за имя написал настойчивый влюбленный? Точно - не Джульетта!