В Калининграде хотят штрафовать владельцев особняков за отсутствие табличек

В администрации Калининграда прошло очередное совещание рабочей группы по организации переписи населения, которая намечена на апрель 2021 года.

Один из обсуждаемых вопросов прошедшего в среду, 16 сентября, совещания - отсутствие аншлагов (табличек с указанием улицы и номера дома) на зданиях, особенно в частном секторе.

- Из 70 проверенных комитетом муниципального контроля особняков, 20 не имеют правильных адресных табличек, что, конечно, затруднит работу переписчиков, - отметила начальник отдела жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства городской администрации Ирина Коровина.

По словам руководителя отдела, по каждому такому выявленному случаю специалисты мэрии пишут владельцам письма, однако лишь 10% собственников реагируют должным образом.

- К сожалению, у нас нет административной ответственности за это, - подчеркнула Ирина Коровина. - В правилах благоустройства эта норма есть, но ответственность за ее нарушение в КоАП не закреплена.

Администрация города уже вышла с инициативой в областную думу, чтобы была установлена ответственность за отсутствие аншлагов на доме установленного образца, и надеемся, что до конца этого года депутаты нас поддержат, сообщают в мэрии.