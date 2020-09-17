Жители Сельмы жалуются на ночные гонки мотоциклистов и «мамкиных дрифтеров»

Сельма. По ночам здесь ревут моторы... Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

В «Сообществе автомобилистов Калининградской области» во Вконтакте идет обсуждение ночных гонок мотоциклистов и «мамкиных дрифтеров» в районе дворца спорта «Янтарный» на Сельме.

- Скажите, пожалуйста, в районе Сельмы, Горького вообще бывают ДПС? – обратился к горожанам один из участников сообщества. - Все лето наблюдаем картину, что мотоциклисты ездят здесь день и ночь, затем уже позже ночью начинается шоу мамкиных дрифтеров. Как бы больше чем уверен, что кто-нибудь вызывал патруль. Это так трудно подежурить ночь? С моих налогов идет зарплата полиции, пусть она работает. Здесь и нарушение закона о тишине, и грубое нарушение пдд как со стороны мотоциклистов, так и со стороны этих дрифтеров.

Другая участница также увидела основания для вмешательства полиции в ситуацию.

- Провести проверку состояния авто, мото, многие сами глушители устанавливают и прочие приблуды, таким штраф, привести технику в то состояние, которое выпускается заводом изготовителем, потом предоставить технику на осмотр в ГИБДД, - предложила Алина.

Но не все согласны с подобным мнением, считают, что таким «нытикам» лучше жить подальше от города.

- Сколько можно ныть, - написал Денис. - Вы живете в городе, терпите. Вас, таких нытиков, единицы. Людей, которым побоку - половина, другая половина живет на всю катушку. Не нравится - живи на окраине или за городом. Если такой раздражительный, смени работу. У меня сейчас под окном музыка орет и мне все равно. Я лягу и усну.