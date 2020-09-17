Белый дым наружу: В Советске в переполненном автобусе сработал огнетушитель

ЧП случилось рано утром. Фото: "Инцидент-Советск".

Инцидент в Советске случился утром в четверг, 17 сентября. А переполненном автобусе, в котором, в том числе ехали школьники, оторвался огнетушитель. От удара произошло распыление его содержимого. Об этом рассказали очевидцы в группе «Инцидент Советск» в «ВКонтакте».

«Парень подошел к водителю и предупредил, но нет же, у нас водитель думал пятой точкой, авось я доеду. Не тут то было... Баллон, естественно пошел наружу, белая дымища.... Все перепуганные», - вспоминает очевидец.

Пассажиры возмущаются тем, что водитель повел себя безответственно. И, кажется, для Советска это не новость.

«Один две недели назад набрал столько народу, что не унести, аж колесо взорвалось!», - резюмирует советчанин.