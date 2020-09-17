В Калининграде вторые сутки подряд зафиксирован рекорд температуры

Вчерашний день, 17 сентября, отметился температурным рекордом. Синоптики зафиксировали в Калининграде +28,1 градуса, что на 0,5 градуса больше, чем было 17 сентября 1947 года - рекорд продержался 73 года.

Напомним, 16 сентября в Калининграде тоже было рекордно тепло: термометры показали +26,8. Эта температура стала максимальной для 16 сентября за все время наблюдений.

В ближайшие дни высокие температуры точно не вернутся. Сегодня наша область находится под влиянием холодного циклона «Тимона», из-за которого в течение дня ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.