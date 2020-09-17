В четверг, 17 сентября, начал работу новый информационный геопортал Калининградской области. Он доступен через баннер на портале правительства Калининградской области и по ссылке.

Вице-премьер правительства области Наталья Сибирёва подчеркнула, что доступ пользователей к подробной картографической информации осуществляется без дополнительной авторизации и на безвозмездной основе в круглосуточном режиме.

- Геопортал создан за счет средств областного бюджета и будет способствовать обеспечению органов исполнительной власти региона актуальной и комплексной пространственной информацией, необходимой для принятия управленческих решений, – отметила вице-премьер.

Геопортал предназначен для сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и отображения пространственных данных, а также для решения информационных задач.

В настоящее время геопортал состоит из 33 отраслевых и 1 публичного проекта. Количество общедоступных слоёв информации будет увеличиваться.

Региональный портал позволяет находить на карте различные объекты, подбирать информацию для отображения, использовать различные виды и включает в себя аналитическую и справочную информацию и инфографику.