Депутат Госдумы поздравил победителей выборов в органы местного самоуправления

Депутат Госдумы, Заслуженный учитель России Александр Пятикоп накануне обратился к победителям выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в Калининградской области.

"В течение трех дней проходило голосование в окружные советы муниципалитетов Калининградской области, и избиратели сделали свой выбор – отдали свои голоса именно Вам. Я Вас искренне поздравляю, и мне очень хочется надеяться, что выбор наших граждан был сделан правильно. Мне хочется верить, что Вы исполните те наказы, которые получили перед выборами, выполните те обещания, которые вы дали своим избирателям. Честность в политике – это главное.

Время сейчас очень непростое. Мы видим геополитическую напряженность, ощущаем проблемы в экономике и социальной сфере. Как снег на голову, на нас обрушилась пандемия коронавируса, которая заставила смотреть на вещи иначе. Очевидно, что в нынешних условиях мы должны работать больше и эффективнее. Эти аксиомы должны понимать все, кто получит депутатский мандат. Ведь каждый из Вас обладает бесценным капиталом – доверием граждан.

В российской политике сейчас сделана очень важная ставка – на социальное государство. Это не пустой звук, не демагогия, это должно превратиться в краеугольный камень политической деятельности на любом уровне, в том числе и на уровне органов местного самоуправления. Мы прекрасно видим, что люди сейчас все чаще и плотнее вовлекаются в общественные и политические процессы. И депутаты обязаны отвечать на запросы общества, всегда держать руку на пульсе. Не стесняйтесь общаться с населением - Вы должны слушать и слышать людей.

Необходимо также выстраивать грамотные отношения между всеми уровнями власти – муниципальной, региональной и федеральной. От того, насколько четко построено это взаимодействие, напрямую зависит эффективность политики и в конечном счете уровень жизни граждан. Я, как депутат Государственной думы, готов работать со всеми политическими партиями и общественными объединениями во благо Калининградской области".

Напомним, выборы проходили с 11 по 13 сентября. Явка составила более 30 процентов. С подавляющим перевесом победили депутаты от партии "Единая Россия".