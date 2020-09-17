В Светлогорске из-за отключение света пассажиров фуникулера снимали при помощи лестницы

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16 сентября из-за отключения света в Светлогорске остановилась работа фуникулера. Отдыхающих пришлось снимать при помощи лестницы, пишет «Клопс».

По рассказам очевидцев, электричество отключали два раза. Первый раз ждать долго не пришлось, но когда отключение повторилось примерно на 30 минут, людей, сидевших в кабинах, спустили при помощи лестницы.

- Отказались три человека: две бабушки и один мужчина. Они решили подождать возобновления работы. Электричества не было на сетях города, это не наша вина, - рассказал руководитель муниципального предприятия "Светлогорские парки" Мырзабай Кусаинов

По словам Кусаинова пострадавших нет.