Двое школьников, двухлетний ребенок и воспитатели: у кого в Калининградской области нашли COVID-19

За последние сутки в Калининградской области выявили еще 33 случая коронавирусной инфекции. У 20 человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у троих диагностирована пневмония, у десяти коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профобследовании.
Среди заболевших снова есть дети: двухлетний ребенок и двое учащихся школ №28 и № 38 школы. Все - бессимптомные, выявлены по контакту с заболевшими родственниками и школу не посещали, поэтому классы, в которых учатся ребята, на дистанционное обучение не перевели. Кроме того, заразились сотрудник и два студента БФУ имени Канта (две группы по 30 человек переведены на дистанционное обучение), воспитатель в санатории и воспитатель детского сада в поселке Владимирово Багратионовского района (32 ребенка и 7 сотрудников временно отстранены от посещения детского сада).
Остальные заразившиеся за сутки:
- прибывшая в отпуск с семьей из Приморского края;
- три медицинских работника;
- охранник;
- шесть неработающих;
- три пенсионера;
- моряк;
- продавец;
- двое работающих;
- два индивидуальных предпринимателя (занимается переводами; ремонтом электрооборудования);
- четыре сотрудника правоохранительных органов.