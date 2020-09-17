На стройке в Калининграде насмерть разбился каменщик

В среду, 16 сентября на стройплощадке многоквартирного жилого дома по улице подполковника Емельянова в Калининграде рабочий-каменщик упал в лестничный пролет между 7 и 6 этажами. От полученных травм 37-летний мужчина скончался на месте, до прибытия «Скорой помощи».

По факту произошедшего следственный отдел по Московскому району Следственного управления СК России по Калининградской области организовал проведение доследственной проверки. Как сообщили в правоохранительном ведомстве, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.