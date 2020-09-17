Калининградский областной драмтеатр приготовил «антивирусный» репертуар

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В преддверии 74-го театрального сезона в драмтеатре прошел сбор труппы. После полугодового перерыва впервые в истории театра для традиционного группового фото актеры надели маски. Художественный руководитель Михаил Андреев рассказал о планах работы. В условиях пандемии он попросил всех беречь себя. Ограничения и новые правила распространяются на заполняемость зала, на работу актеров и всех цехов. Новый репертуар худрук назвал «антивирусным».

- Главная задача сейчас - вернуть зрителей в театр, вернуть их доверие - подчеркнул Михаил Андреев.

Для этого сделано все. Коллектив подготовил и откроет сезон двумя трехдневными премьерами: мелодрамой «Когда голуби улетели» (12+) и лирической комедией «Самая счастливая»(16+). На очереди - комедии «Шутки по Чехову» (12+) и «Номер 13» (16+). А 6 октября состоится церемония «Свое лицо», с театральными премиями, а также сюрпризами для зрителей и героев нашего времени - медиков.

- И это только начало! - заявил худрук.