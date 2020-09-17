Бывший мэр Советска попал в массовую аварию на мотоцикле и сломал голень

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В среду, 16 сентября, на трассе Калининград - Советск произошла авария с тремя мотоциклами и автомобилем, сообщает пресс-служба областной ГИБДД. За рулем «Форда» находился 73- летний мужчина, а одним из мотоциклистов оказался экс-глава Советска Николай Воищев.

- Мы ехали строем по главной дороге, а с второстепенной начал выезжать автомобиль, - рассказал «Комсомолке» Воищев. - Знаете, все как в анекдоте было. Дедушка (водитель «Форда» - Ред.) рассказал, как все произошло: «Я спрашиваю у бабушки: «Машин нет?», она отвечает: «Нет, машин нет». Я сразу по газам и выскакиваю на дорогу. А потом вы, как кегли, в меня уткнулись, и только затем бабушка моя произнесла: «Только мотоциклы»».

У всех троих мотоциклистов диагностированы различные переломы. У Воищева - перелом голени.

- Нам врач пообещал, что через полгода уже сможем играть в хоккей, - не унывает бывший градоначальник.

Напомним, пост мэра Советска Николай Воищев покинул в январе нынешнего года.