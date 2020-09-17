Калининградец вернул найденный кошелек владельцу – но без денег

«Благородный поступок». Примерно таки заголовки были бы в советских газетах, рассказывающих о том, как 54-летний калининградец нашел чужой кошелек и вернул его законному владельцу. Правда, время вносит свои коррективы, и в нашем случае придется сделать небольшую, но важную оговорку. Хозяин получил назад свое портмоне с документами, которые были внутри (благодаря чему, собственно, удалось связаться с растеряшей), но без 45 тысяч рублей, находившихся там же – хотя нашедший кошелек утверждал обратное.

В итоге спор разрешили полицейские, которым задержанный признался, что присвоил купюры. А потом и выдал похищенное.

Что ж, если вор, возвращая портмоне, рассчитывал отвести от себя подозрения в краже денег, то теперь уповает, что сотрудничество с правоохранителями зачтется ему на суде. Глядишь, скостят пару-тройку лет с законного «пятерика».