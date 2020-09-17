Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отмечает день рождения

. Фото: Александр Подгорчук

17 сентября губернатору Калининградской области Антону Алиханову исполнилось 34 года. Как удалось узнать «Комсомолке», никаких торжеств по этому поводу в правительстве региона не предусмотрено. Сам губернатор сегодня находится в Москве.

- У него обычная командировка, запланированы несколько рабочих встреч, - уточнил руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков.

Напомним, Антон Алиханов родился в городе Сухуми Абхазской АССР. Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов Российской Федерации по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция». Кандидат экономических наук.

Карьеру начал в 2010 году в Министерстве юстиции Российской Федерации, спустя три года перешел на госслужбу в Министерство промышленности и торговли. 22 сентября 2015 года Алиханов был назначен вице-премьером правительства Калининградской области, 6 октября 2016-го - врио губернатора. В сентябре 2017 года победил на выборах, набрав 81,06% голосов избирателей. С 29 сентября 2017 года занимает пост губернатора нашей области.

Женат, воспитывает троих детей.