Велосипедист из Калининграда завоевал бронзу чемпионата России

. Фото: Правительство Калининградской области

В Удмуртии провели чемпионат России по адаптивному велоспорту-шоссе среди людей с различными нарушениями здоровья. В числе атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата выступал и спортсмен из Калининграда Павел Комоцкий.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наш земляк отличился в обеих зачетных гонках турнира.

«Став третьим в гонке с раздельным стартом на 22,5 километра, калининградец финишировал третьим из восьми и в групповом заезде на 72,5 километра. Ему удалось улучшить собственные достижения прошлых лет на несколько минут, несмотря на недавнюю травму и перенесенное восстановление», - отметили в минспорта.