Первый рейс Калининград – Минеральные Воды прилетит в «Храброво» в понедельник

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В понедельник, 21 сентября, в аэропорту «Храброво» приземлится первый самолет авиакомпании «Азимут», следующий по маршруту Калининград – Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».

«Прибытие первого рейса авиакомпании «Азимут» из Минеральных вод ожидается в аэропорту «Храброво» 21 сентября в 16:10. Вылет первого рейса из Калининграда в Минеральные Воды запланирован на 16:50», - говорится в сообщении пресс-службы

Отмечается, что рейсы будут выполняться трижды в неделю по понедельникам, четвергам и субботам на воздушных судах SSJ100 в компоновке 100 пассажирских кресел.