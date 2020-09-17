Получив удар ножом в грудь, калининградец… отправился на встречу с приятелем

В дежурную часть ОМВД России по Московскому району г. Калининграда поступило сообщение из городской больницы о том, что в реанимационное отделение с ножевым ранением грудной клетки из сквера возле кинотеатра на улице Киевской был госпитализирован 56-летний местный житель.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления была задержана сожительница потерпевшего, ранее судимая за истязание и нанесение тяжкого вреда. Орудие преступления изъяли.

В квартире одного из домов по улице Альпийской в Калининграде выпивали двое: ей 51, ему – 56. По ходу этого приятного занятия сладкая парочка повздорила. Решающим аргументом послужил кухонный нож, который дама схватила со стола и вонзила кавалеру в грудь. В общем, все банально. Но дальше было уже интереснее.

Получивший лишнею дырку в теле мужик, конечно, продолжать дискуссию в том же духе не пожелал. И поспешил удалиться, тем более, в сквере у кинотеатра «Родина» на Киевской его давно уже ожидал приятель. Последний, оценив окровавленную одежду явившегося на встречу друга, поспешил вызвать «Скорую». Порезанного доставили в реанимацию и доложили о пациенте в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая быстро распутала клубок и задержала поножовщицу. Калининградке грозит лишение свободы на срок до 10 лет.