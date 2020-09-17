Архитектор Антон Сагаль назвал позорищем происходящее на улице Баранова в Калининграде

Увиденное на улице Баранова возмутило архитектора Фото: Антон САГАЛЬ.

В начале сентября посередине улицы Баранова в Калининграде появилась огромная яма. Выкопал ее, как вскоре выяснили сотрудники мэрии, местный предприниматель, решивший заменить водовод с канализацией. Кроме того, раскопки он начал незаконно и попутно еще сумел повредить теплоцентраль, от которой запитан Центральный рынок.

К ремонтным работам в мэрии тогда же пообещали приступить в течение недели – двух, но на днях улицу посетил приехавший в город архитектор Антон Сагаль, автор проекта реконструкции улицы. Увиденное его возмутило.

- Две недели в Калининграде, ограждение и мусор в центре недавно отреставрированной улицы Баранова. Никаких работ не ведется. Позорище, конечно, - написал архитектор на своей персональной странице в фейсбуке.

Напомним, 3 сентября в мэрии уточнили, что для ликвидации аварии придется расширить котлован примерно вдвое.