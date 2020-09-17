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Коронавирус Covid-19

Бабура - о коварстве COVID-19: Бывает, утром жалоб нет, а вечером человек уже в реанимации

Руководитель регионального Роспотребнадзора рассказала о том, как протекает заболевание у некоторых калининградцев
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Отвечая на вопросы в эфире «Business FM Калининград», главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура рассказала, насколько коварен бывает COVID-19.

- Утром при обходе человек выглядел пристойно и ничего не волновало, жалоб не было, а к вечеру ситуация значительно изменилась и человек иногда требует нахождения в реанимации, - привела пример руководитель областного Роспотребнадзора. - Если есть симптомы заболевания, надо оценить не только свое состояние, но и последствия распространения инфекции у себя в семье. Меня очень пугает, когда отказываются от госпитализации люди, в окружении которых находятся бабушки и дедушки, лица с хроническими заболеваниями. Наиболее тяжело в семье болеют именно они.

По словам Елены Бабуры, от госпитализации в нашей области отказываются около 20% зараженных коронавирусом.