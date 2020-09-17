Александр Рольбинов назвал самый сложный этап строительства Северного обхода

В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Калининград» вице- премьер Александр Рольбинов рассказал, что 2020 год выдался жарким на строительство дорог. Многие магистрали вышли на последние этапы строительства.

В мае началось строительство еще одного участка Северного обхода с шестиполосным движением - это зеленоградская развязка в сторону Советского проспекта.

- Сложностей много. Это самый тяжелый участок из всего Северного обхода, - заявил Рольбинов. - Это связано с перекладкой сетей, там путепровод, и развязки. Небольшое расстояние, но приходится выполнять много инженерных работ. Я уверен, что мы справимся с этой задачей и вовремя его построим.