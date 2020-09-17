В 2021 году реконструируют дорогу на Куршскую косу

О планах вице- премьер Александр Рольбинов рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Калининград». Чтобы приступить в работе уже в начале года нового года, конкурсную программу планируют разрабатывать в октябре-ноябре этого года.

- Будет реконструироваться дорога Сосновка- Куршская коса, Калининград- Полесск от Васильковской развязки до въезда в Гурьевск, - сообщил Рольбинов. - По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 20 дорог. Это 111 километров.

Общий бюджет дорожных работ оценивается в 2,5 млрд рублей.